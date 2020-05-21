對於鬆綁外籍商務人士短期來台，衛福部長陳時中21日表示，台灣對於經貿鬆綁、或國際上正討論的「安全泡泡、旅遊泡泡」都非常有興趣。陳時中也證實，紐西蘭、越南的疫情資訊、管制做得不錯，已將紐西蘭、越南列為可望第一波開放短期商務往來的國家。

陳時中提到，指揮中心整理疫情時，會以該國過去7天、14天病例數作回顧，還有疫情資訊透明與否等指標。陳時中坦言，目前國際上「滿少的地方」可讓他們單純以病例數字，就可判斷鬆綁與否。

他稍後進一步補充，若純粹用客觀的病例數字，較難達到指揮中心的鬆綁標準，因此也要與該國建立互信、認證，他舉例，紐西蘭前14天有15例，前7天有6個病例，台灣相信其數字的正確性。

另外，陳時中提到，越南做得也不錯，國家封鎖強度也夠，人口將近一億，是台灣人口的四倍多，過去14天53例、過去7天有36例，數字還是稍高，將會深入了解這兩個國家的病例數，屬於境外移入、社區群聚或是院內感染的比例，並觀察該國後續疫情趨勢。在記者追問下，陳時中鬆口，已把紐、越兩國，視為可能鬆綁端短期商務往來的名單。

至於其他國家，陳時中說，有的病例數仍高，或是資訊不甚透明，指揮中心將持續觀察。其中，「中南美洲是下一波要非常注意的區域」！而澳門疫情穩定，但是，香港「狀況沒那麼好」！

(工商 )