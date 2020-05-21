高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，投票將在6月6日進行，外界評估韓被罷免機率非常高，但是作家苦苓估算投票率後，卻憂心指出，支持罷韓投票數剛好在罷韓門檻邊緣，所以他遺憾表示，罷韓很有可能過不了。

苦苓在政論節目《鄭知道了》上表示，做為高雄人，很多親友都打電話問他罷韓會不會過，他都很遺憾跟親友們說，罷韓「很可能不會過」。雖然罷韓的網路聲量很高，但大家可發現韓粉都不吭氣了，所以聲量沒有用。

苦苓更表示，贊成罷韓的民調很高沒錯，但調查是一回事，大家的確想罷免韓，可大家願意花錢回高雄罷免韓國瑜？願意在大熱天去投罷韓票？可能還要再想一下。

苦苓指出，韓國瑜真的是政治奇才，最近射出三隻箭真的是罷韓的變數，其一投開票所的更動，會降低投票意願；第二，韓國瑜冷處理，叫大家不要出來投票，那麼出來投票的就是罷韓，這會造成人際關係非常大的壓力；第三隻箭就是韓國瑜道歉，會讓一部分高雄人心軟。

最後，苦苓估罷韓的投票率，小英總統在高雄的得票率是63%，罷韓的投票率不是二成五的門檻，而是至少要四成，但是這四成真的全部都挺罷韓？而且據他在韓粉的臥底朋友跟他說，韓粉會默默去投票。他更估算罷韓的門檻，高雄市人口約228萬，228萬的四成，這四成裡面還要有63%的高雄市民投贊成罷韓票，算出來約57.4萬票，這對罷韓而言，結果非常危險。

(中時電子報)