蔣萬安。（黃福其攝）

國民黨台北市長黨內初選，將是立委蔣萬安、國民黨革實院長羅智強「安強聯手」！革實院副院長、北市議員游淑慧今天在臉書「爆料」，指台北市黨部主委黃呂錦茹昨天在內部會議，點名羅智強、蔣萬安日後「雙雄對決」一定要君子之爭；羅智強當場表態全力準備，但不是「雙雄對決」，而是「安強聯手」，初選後全力支持出線者。

游淑慧以「超前部署番外篇」在臉書發文說，最近外界和媒體已開始在點兵點將，未來各黨在台北市的市長可能參選人。而昨天市議會的黨團會議，在討論完本會期重點的紓困與產業振興相關議題後，也有同仁開玩笑說，我們北市長的人選，是否也該超前部署？

現場市黨部主委黃呂錦茹就點名羅智強，要他和另一位被外界點名的蔣萬安委員，未來雙雄對決時，一定要君子之爭。

她說，羅智強笑稱他會全力準備，但他和蔣萬安不是「雙雄對決」，而會是「安強聯手」，在初選階段，會打一場高格調初選，不管最後誰出線，他也會傾盡全力，協助勝出者，打贏台北市長選戰。

她則戲稱，未來的口號可以說： 「台北要安也要強」，城市公安與城市競爭力，兩項柯文哲做不好的事，就由我們「安強聯盟」來做。

游淑慧說，雖然這只是大家在黨團會議的閒聊插曲，然而這也代表國民黨在台北市樂觀的布局。過去國民黨總被認為世代斷層嚴重，每每在重要選區，常常無法有計劃的培養出適合的參選人。然而，這次在 2022年的台北市長選戰上，國民黨卻已有兩位優秀、高聲量（言值與顏值也俱佳）的青壯世代開始超前部署、超前準備。

游淑慧指出，2020的選戰早已結束，民進黨早已開始布署2022年選戰，不論是修憲議題，或是他們各地地方黨部主委競選激烈，都顯示這一個選舉政黨「要將台灣整碗捧走」的企圖心。而國民黨呢？各縣市的選將真的都要開始陸續準備了，因為「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」。國民黨要止衰的一線生機，在於保住2022的地方執政權。

(中時 )