甫完成檢修的美國航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan），在休養半年、加上揮別新冠肺炎疫情後，今（21）日已經駛離部署在日本橫須賀市的美國海軍橫須賀基地。

雷根號。

日本共同社報導，雷根號今日已經駛離橫須賀基地，前往西太平洋地區執行周邊海域警戒任務，預計這是一次長期海上任務。

新冠肺炎疫情蔓延全球，美國部署在太平洋的4艘航空母艦紛紛傳出船員確診案例，駐守西太平洋的雷根號至少也有16人確診，導致橫須賀基地一度於3月關閉，令外界擔憂美軍在太平洋地區的戰力是否受到影響。

不過如今好消息傳出，在5日至15日進行短期海上試航後，以及艦上飛行隊也於月初在硫磺島進行航艦起降飛行練習後，雷根號今日已重拾任務，返回海上。

另根據國防視覺資訊發布服務單位（Defense Visual Information Distribution Service）報導，雷根號艦長漢尼芬（Pat Hannifin）表示，雷根號船員證明了，無論遇到任何挑戰，全部都能克服。他說，團隊提前完成了港口維護、健康管理、保持作戰狀態等任務。

(中時電子報)