中國國民黨台中市黨部21日舉行新舊主委交接典禮，由老將台中市前議長林敏霖擔下重擔，中央黨部秘書長李乾龍親自到場監交；林敏霖表示，目前是國民黨處於最低迷時期，須挑起重責大任，訂出「市長連任、議會過半」，協助市長盧秀燕打下更穩定基礎，做黨籍議員溝通橋樑。

林敏霖指出，在主席江啟臣主席的感召下，抱持著不怕難、不畏苦的革命精神，帶領昔日長期合作有默契的夥伴，共同不計毀譽的投入這次的黨務改革的重任，待階段性訓練培育年輕人的任務完成，也就是他們交棒傳承的時候。

林敏霖說，曾擔任縣議員議長長達16年，了解市議員對黨的重要性，中央通過擔任主委的第一天，他將前往市議會拜會議長副議長及議會黨團，敦聘議會黨團書記長陳政顯，擔任市黨部副主任委員，強調在地化，更貼近民眾需求。

林敏霖主委畢業於淡江大學數學系，曾連任四屆台中縣議員並當選第12、13屆議長，台中縣工業會第5、6屆理事長，台中縣建築投資公會創會理事長，台灣省諮議會首屆諮議員，台中縣體育會理事長等要職，馬英九執政時獲聘為總統府國策顧問，台中市政經人脈豐沛。

(中時 )