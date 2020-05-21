金獎影后親獻唱 《天后小助理》官方主題曲MV上線

電影《天后小助理》最新官方主題曲MV《Love Myself》5月20日正式上線，《Love Myself》由榮獲艾美獎提名和金球獎最佳女主角得主崔西艾莉絲羅斯親自獻唱，也是電影原聲帶中的首支單曲，崔西艾莉絲羅斯在片中飾演流行樂天后葛蕾絲戴維斯。

知名導演妮莎嘉娜卓執導的《天后小助理》敘述一個既搞笑又感人的故事，由《靠譜歌王》和《BJ單身日記》製作團隊最新力作，一片設定在洛杉磯流行音樂圈光彩奪目、紙醉金迷的世界，故事描述流行樂天后葛蕾絲（崔西艾莉絲羅斯飾）無與倫比的才華和目中無人的自大狂，已經達到了令人難以忍受的巔峰。瑪姬（達柯塔強生飾）是葛蕾絲工作負荷超載的私人小助理，她總是被葛蕾絲呼來喚去，只能幫她跑跑腿，做一大堆瑣碎的雜事，但是瑪姬仍然希望能夠實現她從小就擁有的夢想，成為一名音樂製作人。當葛蕾絲的經紀人（冰塊酷巴 飾）給了她一個能夠改變她歌唱生涯的選擇時，瑪姬和葛蕾絲就想出了一個計劃，可能可以永遠改變她們的人生。《天后小助理》6月24日在台上映。

(中時 )