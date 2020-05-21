精誠中學大選甄選表現亮眼。（精誠中學提供／吳敏菁彰化傳真）

「物理讀書會三劍客」的陳威儒、高榆翔、陳駿瑋，一升上高中就相約台大電機見。（精誠中學提供／吳敏菁彰化傳真）

甄選入學21日放榜，精誠中學學生表現優異，不僅連續10年大學學測獲得滿級分，共有15人錄取醫科：分別是成大1人、 北醫2人、高醫5人、馬偕1人、中國3人、長庚1人、中山2人。另有號稱「物理讀書會三劍客」的陳威儒、高榆翔、陳駿瑋，一升上高中就相約台大電機見。

「物理讀書會三劍客」，平日他們本著自己的天賦和對於學科領域的熱誠，協助教導學弟妹學習物理，也把學習秘招傳承給學弟妹，果真一起錄取台灣大學電機系。

精誠602班為自然科學實驗班，在兩年多自然科學領域的專題薰陶下，展現良好的獨立思辨能力和科學探究的學養，在繁星及申請中有非常傑出的表現，共有4位同學錄取醫科，16位同學錄取頂大。甄選入學共29位上榜，其中23位錄取國立大學及醫科。

601班的陳宜琳同學在申請入學時雖已錄取台大工商管理系，為了追求理想，毅然放棄，衝刺指考，鎖定台大財金系。祝願有志追求更高理想的孩子們能順利達陣，再創高峰。

(中時 )