為了預防梅雨季節內發生重大自然災害，國防部長嚴德發於今日(21)親自視察台中市太平區的光隆部隊，關懷五二工兵群戰營的災害整備和現場實際演練狀況。嚴德發以「救災就是作戰」和「超前部署、預置兵力、隨時防救」為核心原則來指導52營的各幹部士兵，並針對災害整頓應具備的心理建設，提醒需要注意的焦點，最後嚴德發以「程序、步驟、要領」三大要旨，呼籲執行防災任務時應當注意的事項。

嚴德發視察52工兵營的各救災工具整備情形。（軍聞社提供）

嚴德發強調「救災就是作戰」，他認為救災是相當重要，也很重視士兵的身心狀況。（軍聞社提供）

國防部長嚴德發於今日(21)上午視查具備戰鬥支援與災害防救的陸軍第52工兵營，聽取任務簡報，並實地瞭解各型災防機具整備、演訓整備規劃，提出工作指導。他強調「救災就是作戰」，面對複合式災難，國軍秉持「超前部署、預置兵力、隨時防救」的指導原則，投入各地區預置兵力及機具。他也認為，52工兵部隊是災害防救中重要力量，各式救災裝備齊全經驗豐富，在災害防治及發生時必定能立即應變。

嚴德發要求各部隊訓練務必遵守「從嚴、從難、從實」。(軍聞社提供)

面對複合式災難的考驗，嚴德發也提醒各級幹部，任務前應確實完成裝備檢整，落實風險分析及管控，任務中密切注意官兵身心健康及外在環境，隨時以「多一分準備、多一分警覺」的態度，帶給官兵及國人「多一分安全、多一分保障」。

漢光演習即將到來，嚴德發強調演習就是作戰計畫的驗證，也是三軍部隊相互協調、管制、指揮及情傳效能的應用，領導幹部要帶著問題練兵，尋找答案，才能讓國軍不斷強化、精進。

嚴德發也提醒各級幹部，演習期間除了要特別注意演習的安全外，更要注意防疫安全，透過相關的分流管制、衛生措施及請教中央流行疫情指揮中心的意見，落實執行防疫工作，在妥慎的「程序、步驟、要領」中，使演習順利完成，具體驗證防衛作戰效能。

(中時電子報)