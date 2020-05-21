520後台股持續上演慶祝行情，受到隔夜美股四大指數翻揚激勵，今由雙王台積電(2330)、大立光(3008)點火下開高走高，傳產股普遍走揚，聯手金融權值股富邦金(2881)、國泰金(2882)敲邊鼓，推升指數盤中大漲百點、重返年線及「萬一」大關，最高攻抵11021點，距離前高11039點近在咫尺，終場加權股價指數上漲100.51點為11008.31點，呈現連3紅走勢，成交量為1689.7億元。今日外資(不含外資自營商)買超9.7896億元，投信買超13.2822億元，自營商買超16.2617億元，三大法人買超39.33億元。

台股雙王再扮多頭總司令，帶動指數勇登年線與「萬一」灘頭堡！權王台積電(2330)受費半及ADR走揚鼓舞股價攀升，股王大立光(3008)上漲60元續拚4000元大關，華為概念股歷經風霜迎向朝陽，華星光(4979)率先攻頂，京元電(2449)、眾達-KY(4977)、奇鋐(3017)、合勤控(3704)跟進彈高。PCB族群重獲買盤青睞，台光電(2383)、聯茂(6213)、金像電(2368)、華通(2313)、欣興(3037)群起攻之。傳產股亦欣欣向榮，紡織、運輸、百貨、生醫股匯聚人氣，防疫概念股宏遠(1460)、康那香(9919)、易威(1799)、恆大(1325)、熱映(3373)、晟德(4123)紅燈高掛。和泰車(2207)遭空方突襲翻黑挫跌3%，拖累汽車類指倒退嚕，表現相對乏力。

看好美國經濟將在解封後迅速復甦，外資也在台股520行情暢旺下連三日回補達100.18億元。5日RSI為69.28，10日RSI為63.58，9日K值為60.02，9日D值為52.06，20日乖離率為2.11。小英總統展開連任之旅，後520時代少了政策關愛，多空走勢備受關注，市場對台股既期待又害怕受傷害，台股衝出一波連三紅走勢搭配成交量稍微放大，整體趨勢仍維持高檔震盪格局。惟台股近2個月漲幅大、新冠肺炎疫情二次感染頻傳、中美貿易戰再度開打，都是干擾後市關鍵，預料「萬一」是現階段天花板，低點約9,500～10,500點。預期上方年線及半年線能否站穩仍待觀察，短線震盪整理機率仍高，操作上仍應避免追高，待震盪整理拉回時逢低布局。

台灣新冠肺炎零確診14天＋0破功，中央流行疫情指揮中心今天公布新增1境外確診個案，國內確診累計達441例。全球股市已回到疫情爆發前位置，雖然經濟尚未復甦，但股市已提早反應，後續行情將反映基本面，近來上漲的主因實為市場充斥著大量資金，實質面上，經濟體系內傷已造成，需要時間恢復，未來操作難度將升高，應嚴設停損，建議檢視季報後汰弱留強，精選成長、逆境中脫穎而出的績優生、前景看好的產業逢低布局。各國寬鬆下市場資金氾濫，台股動輒4、5％的現金股息殖利率傲視全球，可留意高殖利率、高毛利、低評價的二高一低股。

(時報資訊)