日前泰山(1218)經營權之爭再起，但董事會已否決龍邦以股東身分向泰山董事會於股東會中的提案，因此今日的股東會順利進行，通過每股配息0.9元，並由原經營團隊繼續領導。

泰山今日股東會通過承認108年度財報，也通過每股配發現金股利0.9元。泰山去年度合併營業收入淨額為80億元，稅後淨利為5.82億元，每股盈餘1.2元。

泰山指出，今年消費食品事業延續去年各品牌行動策略，《泰山八寶粥》、《泰山仙草蜜》以家庭情感訴求、在地風情打造品牌認同，維持市場第一的品牌地位，並於今年起推出《泰山珍穀益》，開出無糖粥品的新路線。《Cheers》自上市以來就是氣泡水市佔第一的品牌，並逐年推出新品口味，去年《強》氣泡水引發勁爆口感話題，更做為慶典中的祝賀商品，今年剛上架的「檸檬氣泡水」，消費者也有好顏值和爽口的正面反應。《茶攤一條街》在每年結合不同手搖名店的嚐鮮中，開創出新藍海，今年再與《珍煮丹》合作，全面改包裝吸睛佔市。

(時報資訊)