聯強(2347)宣布6月16日為除息交易日，每股預計配發2.6元股息。且第一季獲利逆增，EPS 1.08元。在土洋法人持續六天買超推動，今日盤中達45元波段新高，收盤大漲0.85元至44.95元。

聯強國際本周股價逐日上漲，法人同步加碼是最大推手，其中，外資連六日買超共計達12994張，投信法人同步連六日買超共計3651張，推升股價今收盤達44.95元，創近兩年以來新高。以今日收盤價44.95元計算，股息殖利率約5.78%。

聯強國際2019年稅後淨利68.2億元，每股盈餘4.09元，獲利與每股盈餘均創下八年新高，股利派發增至2.6元。公司強調，未來將採取「籌資」與「股息」分離；亦即若因業務成長或併購而產生資金需求，將獨立尋求籌資方式，不影響股息發放的「積極穩定配息」政策。

聯強國際近幾年推動精實計劃有成，第一季營收雖然受到疫情影響而減少，但獲利逆勢成長，毛利率、營業利益率及獲利率均達到近年新高。

聯強國際第一季毛利率、淨利率同創9年新高，營運表現穩健，稅後淨利約18億元，年增率近7%，EPS 1.08元。

聯強國際2020年第一季營收687.05億元，比去年同期下滑近16%；毛利率4.92%，年增0.4個百分點；聯強第一季毛利率上升至4.92%，創下2012以來的新高；營業費用大幅下降18%，使得營業利益成長6%，加上海外合資事業獲利成長，第一季稅後淨利18億元，年成長7%，淨利率2.62%，為9年來的新高紀錄，EPS 1.08元。

展望第二季，聯強國際表示，雖然目前全球疫情發展狀況仍不明朗，但已可看到各國在控管疫情的同時，也開始同步重啟經濟並加大振興經濟的力道，對第二季的市場審慎但不悲觀。

(時報資訊)