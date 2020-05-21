受惠於強勁的5G網路晶片業務，以及在工廠與醫療設備的升級需求帶動下，亞德諾半導體（Analog Devices）本季營收展望優於市場預期。

受此激勵，亞德諾半導體周三股價大漲7.75%，收在114.57美元。該公司在周三盤前公布財報。

亞德諾半導體宣布本季營收預測值中值為13.2億美元，略高於市場預估的13.1億美元。上季（截至5月2日）該公司營收為13.2億美元，符合市場預期。調整後每股盈餘為1.08美元，優於市場預估的1.03美元。

執行長Vincent Roche表示，受到新冠狀病毒疫情影響，醫療設備晶片的訂單十分強勁，還有一些產業的工廠機器人晶片訂單也一樣不錯。5G網路的布建仍持續進行中，尤其在中國，該國政府已宣布明年初擴大數位基礎建設投資的計畫。

他並表示，現在是亞洲對5G網路的熱度較高，但明年美國與歐州都將積極投入。

(時報資訊)