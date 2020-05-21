溫馨五月，小抹香鯨也順利返回大海！海洋保育護動物！20日上午在桃園市觀音海水浴場附近擱淺的活體小抹香鯨當晚緊急送往八斗子安置中心鯨豚協會救援池治療，經過海保救援網(MARN)救援團隊為牠做健康檢查，能自行漂浮且游泳意願強烈，呼吸與心跳次數穩定，因此決定今日上午10時，於基隆八斗子漁港出港野放，順利將小抹香鯨送回家，看著小抹香鯨返回海洋，志工們也很開心。

海保署救援團隊表示，這隻小抹香鯨為青少年個體，身上沒有嚴重外傷，雖有擦傷但尚屬正常，由於動物活力很好，嘴巴無法透過人為打開，並沒有進一步進行超音波內視鏡檢查胃內容物。由於個體活力很好，考量今天上午海象尚可，且已由基隆市政府協助安排可以出海野放的船隻，因此，緊急決定今日進行野放。

小抹香鯨野放前由志工們協助保定。（海保署 提供）

中華鯨豚協會楊瑋誠理事長表示，小抹香鯨是一種小型的齒鯨，主要生活於熱帶至溫帶海域台灣小抹香鯨擱淺記錄約莫80隻，大多出現在宜蘭和新北市岸際，由於小抹香鯨是比較容易緊迫的物種，運輸上必須特別注意，因此，本次野放會先由獸醫師實施鎮定，再上船後前往基隆外海水深約100米處野放，小抹香鯨在救援人員的努力下，在上午11時順利回到大海，看著牠越游越遠，志工們非常激動。

海保署說明，今年度已經成功將2隻活體鯨豚送回大海，這都必須歸功政府和民間力量的動員整合，才能夠讓海洋野生動物救援發揮效果；另外，4月25日高雄港救援上岸的活體小虎鯨，經過近一個月的醫療照護，明顯好轉，期待將來也能成功野放。海保署再次呼籲，除了目前的鯨豚和海龜已經列入救援，未來也會將保育類海鳥、鯨鯊及鬼蝠魟列入，讓這些保育類野生動物的救援都不漏網。

眾人合力將小抹香鯨送回海裡。（海保署 提供）

MARN救援團隊感謝海巡署三巡局與第一線現場的弟兄、桃園市政府對後送的支持與擱淺現場的協助、基隆市政府的收容場地支持與協助、八斗子安檢所的人員協助、鉅隆號與項船長的協助、國立海洋科技博物館、活塞教練以及許多犧牲睡眠與休息時間的熱血志工。

蔡馥嚀科長臉書野放直播

(中時電子報)