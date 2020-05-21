故宮22件文物圖像，將開放玩家在「故宮opendata專區」的「動物森友會專區」下載。（故宮提供）

居家防疫讓任天堂Switch遊戲《動物森友會》爆紅，包含紐約大都會博物館等都特地釋出展品圖像，讓遊戲玩家下載，佈置遊戲裡的島嶼。如今故宮也跟上腳步，包含〈翠玉白菜〉、〈肉形石〉、〈北宋 汝窯青瓷蓮花式溫碗〉、〈清院本清明上河圖（部分）〉等22件文物圖像，將開放玩家在「故宮opendata專區」的「動物森友會專區」下載，妝點玩家島嶼。

故宮表示，第一波搶先開放〈翠玉白菜〉、〈肉形石〉、〈北宋 汝窯青瓷蓮花式溫碗〉、〈清院本清明上河圖（部分）〉等22件故宮知名典藏文物。玩家只要在「故宮Open Data專區」開設的「動物森友會專區」，透過任天堂Switch Online App的「我的設計」，掃描選定文物圖像QR Code，再進入動物森友會「我的設計」按下「＋」按鍵並下載，就可將喜愛的文物佈置在島嶼或家中的任何角落，打造專屬自己的微型故宮，讓你的島嶼充滿帝王品味的皇家風尚。

目前故宮Open Data專區，提供超過7萬張中低解析度及1萬張以上高解析度圖像資料，無需申請、不限用途供民眾免費下載。民眾可依時代、類別、關鍵字進行檢索，也可選擇「展覽包」瀏覽特定展覽的精選文物。歡迎全民多加利用故宮的線上資源，創造多元豐富的藝文體驗，讓故宮文物貼近現代生活。

(中時 )