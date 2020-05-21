孫尤安受新冠疫情影響，原定三月要舉行的「Ink音樂會」取消，自稱宅女的孫尤安在這不到兩個月內不僅創作力大發，寫了新歌不時發表，也和姊姊投資數百萬成立保養品牌「孫懂 Sacred Salute」；皮膚白晰透明的孫尤安是很多女生羡慕的對象，原因來自家傳從小到大的保養習慣，孫尤安說：「不管是吃的或是擦的，其實都是從小長輩和姊姊盯著，我也解釋不清楚；姐姐討論完後，我覺得我們生長過程中體驗的內容、生活方式、外婆傳承下來的研究，非常值得跟大家分享。」

本來五月就要推出這個新的保養品牌，但因孫尤安和姊姊個性「龜毛」，對推出產品自我要求超高，「敷面膜這個事情是每個想要好膚質的人都必須定期做的事情；所以決定把它當作第一隻產品跟大家見面。本來五月要推出產品但因為遇到一些包裝的問題，大貨出來上面都是印刷的噴濺；所以我們決定直接退掉換人重做一批，delay了一些時間，改成六月」。

目前遇到比較沮喪的事情就是這對龜毛姐妹，連保養品裝的瓶器也是一間一間公司確認品質跟樣板，「還直接聯絡韓國的瓶器公司看什麼能不能怎麼做什麼的，路程很漫長、每一個過程、公司都要等待所以其實這部分是最常沮喪的，不過等待的過程我們也同時可以完成其他很多事情，我想這就是龜毛人內心的掙扎，不過到最後成果出來是我們想要的我們才能跟自己交代」。

孫尤安（右）和姊姊下個月將推出全新保養品牌。（愛貝克思提供）

(中時 )