全球暖化對生物和棲地的影響遍布全球各地，包括南極地區狀況也很險惡。氣溫上升、海冰減少、食物銳減等因素直接衝擊企鵝生態，研究還發現，南極也從去地白雪美景轉「綠」！科學家指出，由於南極冰雪持續融化，造成藻類蓬勃生長，就連在外太空都能看見鮮綠藻類蔓延。

從照片上看到，這可不是淋上奇異果醬的刨冰，而是南極冰層表面布滿藻類的情況，根據加拿大（Global News）報導，劍橋大學（the University of Cambridge）與英國南極調查局（the British Antarctic Survey）發表是世界上第一篇「南極藻類地圖」，大規模紀錄下藻類的分布範圍，研究指出，南極溫度因為不斷升高，刺激藻類蓬勃生長，依照季節不同，這些藻類最大覆蓋面積可達195萬平方公尺，驚人範圍甚至可以從太空用肉眼就觀察到這些「綠地」。

這份研究20日在《自然通訊》（NatureCommunications）期刊上發表，研究團隊花了6年時間觀察，記錄到當地約1679叢藻類，研究也發現，南極藻類已經與不少真菌和細菌建立起「緊密關係」，開始形成自有生態，極有可能出現全新的棲地。研究團隊還表示，有鑑於地球仍然持續升溫，南極冰層融化範圍只會不斷擴大，這些藻類未來幾乎可確定會繼續增長。

研究表示，在這1679叢藻類中，約2/3生長於南極大陸北方、海拔較低的小島，這些島嶼近年承受極為劇烈的溫度變化。估計大面積的藻類每年能為地球消化479噸的二氧化碳，相當於87.5萬趟開車旅遊的排碳量。雖然並不算多，但對地球來說算是好事一樁，但是暖化造成的變化，卻也凸顯出地球正在緩緩被人類所傷害。

延伸閱讀

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)