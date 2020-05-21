曾就讀台大化工系的澳門僑生陳皓揚虐殺兩隻貓，不僅遭判刑定讞，還被退學，他自認符合畢業資格，提告請求撤銷退學處分，台北高等行政法院判他敗訴，他上訴最高行政法院獲發回，北高行更一審今仍判他敗訴，可上訴。

陳皓揚2015年12月28日當街打死街貓「大橘子」，再將屍體帶至台大校園「醉月湖」丟棄；事情曝光後，陳男遭到動保團體抨擊，他8月1日竟又虐殺「動物誌」餐廳的店貓「斑斑」，將屍體帶至福和橋下新店溪丟棄。

陳皓揚兩次虐貓犯行，遭法院依違反動保法各判刑6月，應執行10月徒刑，得易科罰金60萬元，併科罰金35萬元定讞；台大獎懲會也認定他損害校譽，勒令退學。

陳皓揚認為他已修足學分，符合畢業資格，提告請求撤銷退學處分，但北高行認為，陳男違反刑事處罰規定，也損害台大名譽，虐殺「大橘子」後被記兩大過、兩小過，卻又再殺害「斑斑」，台大依獎懲辦法勒令退學合法，2018年3月29日判他敗訴。

陳皓揚提起上訴，最高行認為原判決理由不備，廢棄發回更審，但北高行更一審調查後，仍認定退學處分合法，今再判陳男敗訴。

(中時 )