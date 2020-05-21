「門當戶對」真正的概念，是避免雙方因價值觀落差相處困難，然這總被勢利眼長輩拿來當作挑剔對方的藉口，港星吳耀漢就曾受過這屈辱，兒子遭未婚妻家人嫌棄沒錢又沒名，吳耀漢一句「不稀罕」，揭開他不但是「綠葉王」還是「搶錢王」，無論祖上背景或存款，其實都是對方高攀。

《殭屍》冬叔 出身不簡單

吳耀漢是影壇熟面孔，現在年輕人較熟悉的，是他在《殭屍》裡飾演「冬叔」，以及《九龍不敗》裡的王炳昌，而其實吳耀漢老早就在演藝圈耕耘，至今超過50個年頭，他80年代演出《福星》系列電影大爆紅，和洪金寶、秦祥林、苗僑偉、曾志偉等人合作，是香港「五福星」電影系列演出之一，演藝作品豐碩，被封為華人電影圈「黃金配角」，而幾乎沒演過主角的他，出鏡率實在太高，知名度不輸當紅男一號。

而論家世背景，吳耀漢也一點不輸人，他的父親吳海霖乃香港九龍巴士及九龍賓館的創始人之一，家財萬貫，吳耀漢正是所謂的「富二代」，然富貴人家多風流韻事，吳耀漢受上一代的風波影響，他7歲失去了親生媽媽，直接被丟去寄宿學校，15歲接著被送去英國當留學生，然演藝生涯也因此開展，原本被安排念牙醫系的吳耀漢，只讀了一年就轉學去英國咸斯特戲劇學院，爸爸因為不滿意他的決定而切斷金援，因此，吳耀漢留學時便打工自籌生活費，畢業後曾在BBC英國廣播公司當演員，拍了4部喜劇，然當時還很窮困，連回台送爸爸最後一程的機票都買不起。

吳耀漢為人低調，但其實出身富貴，是標準的富二代。(中時資料照片)

最賺綠葉王 片酬驚天

70年代，吳耀漢帶著洋人太太回香港開髮廊，因緣際會下他終於進入香港影視圈，而父親其實生前留了不少房產、股票給他，然繼承遺產後已經不窮的吳耀漢，卻是一貫的勤奮努力，終於在80年代拍了《福星》系列電影，演藝運勢整個大開，吳耀漢多年後坦言，其實在70年代後期到80年代，他因為走紅已經很有錢，家裡有多台名車，還買了一堆別墅，80年代他簽新合約，內容是3年內拍6部片，而他身為最強綠葉，拿物產來衡量拍一部片的片酬，就是「拍一部買一棟別墅」的程度，多到他跟親人自住還嫌太多，乾脆租人，演藝收入發達到吳耀漢本人都覺得很誇張。

很多人以為當年身價、地位超高的吳耀漢，應該也是走揮霍路線，但其實真心熱愛演藝工作的他，從來沒停下拍戲的腳步，他也確實花錢如流水，只是他都拿來投資房產跟保值物品，也因此年紀漸漸大了之後，他接戲量不如以前多，卻是「隱形富豪」，身家輕鬆突破35億，吳耀漢接戲甚至不計酬勞高低，他就曾說過，劇本才是問題，他就是堅持興趣而已。

吳耀漢片酬高時拍一片可買一棟別墅，但他只花錢投資，寧可持續勤奮也不揮霍。(中時資料照片)

兒子有骨氣被笑窮 他不忍了霸氣回嗆

吳耀漢雖家財萬貫，對孩子卻管教嚴格，堅持孩子們要有自食其力的骨氣，因此混血帥兒吳嘉龍出道當明星，他也沒出手幫忙，沒想到吳嘉龍要結婚卻被嫌棄，讓做爸的吳耀漢忍不住跳出來說話，強調不是兒子結婚他出不起錢，而是吳嘉龍想守住家規，19歲獨立後，即表態再也不拿家裡的錢，吳耀漢當時以為兒子在開玩笑，但多年來證明他家教成功，兒子跟他一樣，自己一點一滴打拚著，吳嘉龍確實談婚事時沒房沒車，因此被嫌棄，吳耀漢之所以出面強硬幫腔嗆聲：「不稀罕」，是因為他深知兒子的努力，他之所以放話，代表的是一個父親對兒子的自豪與驕傲，也是他富貴非凡但謙遜低調的最佳證明。

(中時電子報)