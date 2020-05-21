彰化破了連續零確診！新增一例墨西哥境外移入病例 15:402020/05/21 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新增一起境外移入的新冠肺炎感染案例，確診累積到累積441，是彰化縣第19例，但返國就直接收治在北部醫院，彰化無接觸者。（疾管家提供／吳敏菁彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 連續零確診，欣喜恢復可望社交，今（21）天卻新增一起境外移入的新冠肺炎感染案例，確診累積到累積441例，是彰化縣第19例，但返國就直接收治在北部醫院，彰化無接觸者。 彰化縣衛生局長葉彥伯表示，確診是30多歲男性、5月20自墨西哥商務工作返台。4月30於墨國時，起陸續出現發燒、咳嗽、腹瀉症狀。5月13日 採檢鼻咽檢體PCR，5月20返國時得知結果陽性。 葉彥伯表示，男子入境採檢亦為陽性。已直接收治北部醫院治療。未返回彰化，在彰化縣無接觸者。 (中時 ) #彰化 #5月 #彰化縣 #境外 #接觸 #連續零確診 #墨西哥 #境外移入 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫 帶動非接觸感測商機 04:102020/05/17 產業．科技 星座理財(5月18日～5月22日)－雙子座（5月22日～6月21日） 管理情緒 溝通為宜 04:102020/05/17 投資理財 百萬大縣人口外流 彰縣議員促縣府提解方 15:572020/05/18 政治 彰化縣自然生態教育中心 將第三度上網公告招標 18:022020/05/18 生活 彰化縣1671戶電費減免6016萬元 小吃攤商也可申請 15:562020/05/19 生活 彰化縣政府斥資百萬 在北斗國中打造南彰化第1座天文台 16:482020/05/19 生活 台電紓困 彰化1671戶減免6千萬 04:102020/05/20 地方新聞 普設長照大樓 彰化縣民免煩惱變老 04:102020/05/21 地方新聞 驚！新增1例境外移入 來自墨西哥 15:172020/05/21 生活 生活熱門新聞 運來了！命理師：這3生肖520後財運最旺 - 生活 敦睦艦隊血清抗體結果出爐 再增8人感染 - 生活 520 LINE更新了！左下多一個按鍵用戶狂讚：實在太好用 - 生活 梅雨季見這大不妙 鄭明典曝超危險 - 生活 醫學系分發爆冷 中國醫學大學缺額27人 - 生活 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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