連續零確診，欣喜恢復可望社交，今（21）天卻新增一起境外移入的新冠肺炎感染案例，確診累積到累積441例，是彰化縣第19例，但返國就直接收治在北部醫院，彰化無接觸者。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，確診是30多歲男性、5月20自墨西哥商務工作返台。4月30於墨國時，起陸續出現發燒、咳嗽、腹瀉症狀。5月13日 採檢鼻咽檢體PCR，5月20返國時得知結果陽性。

葉彥伯表示，男子入境採檢亦為陽性。已直接收治北部醫院治療。未返回彰化，在彰化縣無接觸者。

(中時 )