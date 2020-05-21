愛運動的孫宜君國中就立定目標要當武陵女籃隊長。(蔡依珍攝)

校排第一的林郁娟希望到偏鄉服務也幫父母減輕負擔，一口氣考上台大、陽明醫學系公費生。(蔡依珍攝)

翁子川學測考出75滿級分的佳績，感謝父母讓他適性發展選擇台大經濟系就讀。(蔡依珍攝)

個人申請入學21日放榜，武陵高中生表現優秀，校排第一的林郁娟希望到偏鄉服務也幫父母減輕負擔，捨繁星選擇個人申請，一口氣考上台大、陽明醫學系公費生；翁子川75級分一秉初衷選擇台大財經；陳巧芯母親則是印尼華僑，自小跟她一起學中文，她以4科60級滿級分考上台大法律，希望能以自己經驗告訴台灣之子努力也能有好成績。

校排第一的林郁娟，喜好寫作和閱讀，看到偏鄉服務醫師不求回報的點滴感到震撼，雖然可能因人手不足工時長、更要隨時注意追蹤住很遠的病患病情，但能幫助更多需要幫助的人，她透露長3歲的哥哥也是台大醫公費生，但父母比較擔心她，林郁娟不斷表達自己不怕吃苦、想服務偏鄉、照顧弱勢的心，成功說服父母，未來想選擇內科，以病例研究治療照顧病患，她也從疫情中看到台灣防疫確實，相較其他國家，更安全也不擔心出現過勞。

翁子川出生時父母親正好在美國攻讀博碩士，自小在美國長大，7歲才返台，曾代表武陵征戰全台獲外交小尖兵第一名，平時也多以原文閱讀，學測考出75滿級分的佳績，笑言父親當初就是在爺奶期待下選系，畢業後從土木轉管理，雖然爺奶力促他讀醫，但他對人文生活發展興趣盎然，執意選擇台大經濟系就讀，感謝父母幫忙擋掉長輩壓力，讓他適性發展，未來想跟隨父親志業，從事學術研究。

愛運動的孫宜君國中就立定目標要當武陵女籃隊長，身高僅158公分，坦言籃球是很重身材的運動，為了達成目標高一天天泡球場勤練基礎功，順利當上隊長，擔任後衛或前鋒，她也分享隊上20人，一半以上遭家長力阻，每回贏球拍照留念都得拍可公開和不可公開的2種照片，還曾帶4套球衣返家幫隊員清洗，她很感謝父母讓她適性發展，也認為球隊讓她們更會利用瑣碎時間專研課業，體力好、專注力更佳，都跟學妹們說，家長反對不是退隊的理由，更要保持學業佳績讓家長安心，她也順利以運動績優考上交大資工系。

(中時 )