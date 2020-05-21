中壽(2823)今天召開法說會，公布2019年隱含價值，由於利率關係，下修投報率及風險折現率，去年底隱含價值為3088億元，較2018年成長13.3％，每股隱含價值(EV)由2018年67.9元提升至69.2元。

中壽2019年因淨值回升，調整後淨值達1224億元，年增44.4％。為反映金融市場變化，今年大幅下調計算隱含價值的投報率及風險折現率假設，台幣保單與外幣保單投報率假設分別為3.50％～4.88％與4.30％～5.20％，折現率為9.5％，扣除資金成本後，隱含價值為3088億元，以年底發行股數44.64億股換算，每股隱含價值為69.2元。

2019年初新契約產能雖有受到疫情影響，但逐月均有超過10％快速成長回復動能；近年來積極推動分期繳商品銷售策略奏效，續年度保費收入449億元，年成長59％。公司銷售高價值型商品已有成效，今年第1季外幣商品銷售占比已攀升至68％，同時長年期繳費商品銷售占比也已達41％，商品結構的持續優化帶動新契約價值利潤率由去年同期17％大幅提升至32％。第1季資本適足率(RBC ratio)達300％，遠高於法定要求的200％。前4月稅後盈餘53.9億元，每股稅後盈餘為1.21元，獲利續創歷年同期新高。

在資產配置方面，總投資資產1兆8517億元，存款及短投占比1.8％、國內債券占比17.3％、國內股票占比6.5％、保單貸款占比1.8％、不動產占比2.1％、外幣存款占比1.9％、國外債券占比64.8％、國外股票占比3.8％。避險前經常性收益率3.6％，第1季底淨值由去年底1427億元降至979億元，金融資產未實現損益餘額-200億元，不過，4月未實現損益已經轉正，淨值也回升到1200多億元。

中壽經營階層指出，下半年仍有許多挑戰，除了疫情減緩隨經濟重啟動影響的變數是無法確定外，責任準備金下調等也是挑戰，但負債成本仍會持續下降10到15基本點，明年可望成為首見低於3.0％水準大型壽險業者。

轉投資的大陸建信人壽資產規模已達人民幣2045億元；今年前4月合併淨利潤約人民幣3.5億元，年成長1.8倍。近年來，建信人壽大力推進業務結構調整及優化，今年至4月以來新契約保費266億人民幣，其中分期繳新契約保費已達40億人民幣，較去年同期成長9％，為大陸銀行系保險公司第一名。

(時報資訊)