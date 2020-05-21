台南市長黃偉哲（右三）頒發李佩娟（右四）「造福青農」匾額，祝賀她當選台南市青農聯誼會會長。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市青農聯誼會第4屆會長上月28日完成補選，由麻豆區青農李佩娟當選，台南市長黃偉哲21日到麻豆親自頒發「造福青農」匾額，同時祝賀她當選百大青農，期盼她與聯誼會幹部們能帶領青農為台南農業共盡心力。

39歲的李佩娟原是外銷工廠業務，閒暇時幫父親柚園行銷賣柚子，有次去農產展觀摩時，發現原來有青農聯誼會在輔導青農生產、行銷，於是她也加入青農聯誼會。

4年前李佩娟為了能多陪伴成長中的小孩，辭掉工作回家專心從農，替父親的柚園打造「觀芯園—傳承三代的柚子園」品牌，開發新加工產品，設計更符合潮流的包裝、禮盒，銷售獲得佳績，也獲選為百大青農。

黃偉哲表示，青農是未來台灣農業的希望，希望青農能夠在世界化、全球化競爭及科技化的趨勢下，透過青農聯誼會交流資訊、技術，發揮整體戰力，並與政府攜手打造更好的產銷通路，不僅打亞洲盃、世界盃，帶領台灣農業走出另外一個春天。

目前台南市政府輔導青農累計達1465人，年收入逾百萬以上者有170人。黃偉哲表示，市府團隊將持續提供協助與支持，透過「組織、行銷、陪伴」成為青農們的後盾。

(中時 )