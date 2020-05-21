新冠疫情造成商業活動停擺，美國公布4月失業率來到14.7%，為二戰來最嚴重數據，不過多數人認為，大多數的失業人口只是受到封城影響，導致暫時失業，只要經濟活動重啟，飆高的失業率就能隨著和緩，但一份最新報告中指出，這些暫時解雇的工作崗位中，可能將有高達1,160萬份將是永久消失。

CNBC報導，芝加哥大學Becker Friedman Institute所做的一份研究中指出，儘管有78%的美國失業民眾認為，自己在4月份的失業只是暫時被解雇，但報告中顯示，這些因為疫情而失去的工作崗位，可能有42%(1160萬)將永久消失。

該研究指出，最可能永久性失業的包括兩種，其一是因為需求變化而失去工作；其二，則是被疫情嚴重衝擊的企業。

經濟學家Jose Maria Barrero表示，在疫情之下，人們會避免聚集在一起，導致酒吧、餐廳等將難以存活，因此，這些工作可能永遠消失。

事實上根據美國餐館協會3月調查顯示，有3%的飯店經營者就擔憂將面臨永久關閉危機，11%的飯店則預期一個月內會倒閉，這意味將有10萬家的飯店將因病毒而關閉。

不過，該報告中也提到一項轉機，就是由公衛危機引起的10個裁員，都會在短期內創造3個工作崗位，Barrero認為，這種重新分配可能會導致經濟出現的重大轉變，雖然許多類型的工作消失了，但也會有部分的產業出現增長。

(中時電子報)