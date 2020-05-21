「上班的第一天，我全身上下只剩下一千元，還背著五十萬的銀行貸款，就連買機車的錢都是跟家人借的，當時我只有一個念頭：『我沒有退路了』。」

從過去商品單價一件一、兩千元，到現在動輒一、兩千萬都是舉重若輕，林盈秀談吐間充滿自信，她在2019年達成近千萬業績，入行三年來最高年薪超過兩百萬。但鮮為人知的，她也曾過著一段非常艱苦的日子，現在想起，林盈秀充滿感恩，和過去的自己相比，更能體會現在的生活是多麼的幸福。

曾過著艱苦的日子，林盈秀珍惜與感恩成為經紀人後的生活。

半工半讀分擔家計 創業一年燒掉五十萬

因為父親早逝，母親獨自撫養一家五口，為了幫助媽媽減輕家裡負擔，林盈秀從15歲就開始半工半讀，她從長庚護專(現為長庚科技大學)畢業後，20歲投入板橋湳雅夜市賣百元包包，從找貨源、進貨到銷售，全部一手包辦。三年的擺攤經驗讓她看遍形形色色的顧客，培養細膩的觀察力及溝通能力。

隨著眼界與見識增加，林盈秀發覺百元包包市場已飽和，她看了看自己的衣櫃，忽然靈機一動：「不如試試看賣內衣。」加入內衣產業前，她先從基層門市人員累積經驗，當時店內每月淨收入都是二十萬以上，於是她在第八年選擇成為加盟主，沒想到，在網路購物興起的衝擊下，實體店面的營收不斷被鯨吞蠶食，只好忍痛放棄十一年的內衣產業，因緣際會下挑戰直銷事業。為開拓事業，林盈秀不惜跟銀行借貸，每個月飛往新加坡進行陌生廠商開發，儘管她努力節省支出，但資金彷彿像流水般的消失殆盡，連過去辛苦存的錢也全部花光，她頓時跌入人生谷底。

33歲轉職不能再蹉跎！翻轉人生其實不困難

正當她徬徨失措之際，她看見永慶房屋「保障新人前九個月每月五萬元」徵才廣告，讓她再度燃起希望，在家人鼓勵下，林盈秀選擇加入永慶房屋，這時的她，正值33歲。「這個年紀對我來說，任何一點蹉跎都是浪費。我抱著不成功、便成仁的想法，下定決心加入永慶房屋。」

回想起當時每天得煩惱銀行貸款及家人借貸時，林盈秀充滿感謝：「永慶房屋讓我翻轉人生。」永慶房屋提供新人「保障新人前九個月每月五萬元」的福利制度，讓她從零開始，安心投入房地產學習，並透過公司360小時教育訓練，及學長姐一對一的「師徒制」指導，林盈秀不只轉職成功，並且償還掉所有借貸，入行的第三年還在板橋幫自己買到一間幸福小屋。

林盈秀(圖左)與師傅康雅羚(圖右)亦師亦友，除了工作交流，平時也會一起參與活動。

房仲第一品牌值得信賴 科技房仲+實價登入3.0

「很多人問我，為什麼選擇永慶？」林盈秀笑說，她加入房仲第一品牌永慶房屋，因為永慶走在時代最前端，尤其結合雲端科技平台及行動工具打造「科技房仲」，讓經紀人可以有效率的工作。「你不用像那些『三明治人』，用身體當廣告看板的方式相當浪費體力，我們也不用傻傻地站在捷運站門口亂發傳單。」

永慶房屋也是業界唯一提供消費者「實價登錄3.0」服務，將成交房價落至門牌，提供消費者最完整、透明及公開的市場行情。「永慶品牌就是我經營社區和大樓的入門磚。」林盈秀說，因為永慶房屋深植人心的品牌力，讓陌生的客戶一開始就會對她產生信任感，加上團隊聯賣服務機制，幫助每一個物件輕鬆找到理想主人。

從負債人生變身「百萬業績戰將」

永慶房屋團隊作為林盈秀的強大後盾，她在第一個月成為「新人王」，並數次獲得「百萬業績戰將」封號，更在2019年以近千萬的業績站上集團舞台上接受眾人掌聲，入行三年來，年年都是逾百萬年薪，入職以來共領到近百萬元的「幸福成家基金」及年年獲得「海外旅遊競賽」獎勵，徹底揮別過去負債、收入不穩定的日子。

為了感謝媽媽的辛勞，林盈秀(圖左)每年都帶著媽媽(圖右)出國旅遊。

除了聰明工作，林盈秀也享受健康生活，永慶房屋強調「彈性工作八小時」，透過店長的協調，讓每位經紀人都可以自主安排上班時間。「媽媽為家庭付出青春，很少有機會出國，所以我決定要帶她一起出國享受人生。」林盈秀光是在2019年就帶媽媽出國四趟，也因此母女倆留下許多寶貴回憶。林盈秀也從自身經驗，鼓勵社會新鮮人或轉職者，要做出對的選擇，並且為選擇負責到底，就能走出屬於自己的康莊大道。

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(中時電子報)