刺激消費的振興券遲遲不上路，經濟部長沈榮津今表示，為了讓支付工具多元選擇，除電子票證、信用卡、紙本券外，擬多納信用卡，讓支付管道方式變成3＋1。對於金額他則說討論中，依舊表示要6月宣布，等7月暑假時推動。

由於振興券總預算已拉高到300億，據了解，經濟部正考慮將振興券與振興抵用券「兩券合一」，以拉高金額，只發行一本「振興券」即可，至於發放方式有紙本券與數位券。原本規劃是民眾要自付額1000元，換取1本1500元振興券

，現在遭到質疑後，可能調降自負額，讓民眾只要花800元、500元即可換取，這都要政院做最後拍板。

未來納入信用卡後，民眾可從APP下載數位券，消費時以行動支付、電子票證或信用卡3種工具使用折抵。不習慣數位或信用卡者，可以到郵局、超商等地點領取紙本振興券，都可當成現金使用。經濟部另會協調商店、通路給予對應折扣，加大消費刺激力道。

對於振興券發放金額、方案內容，沈榮津則未鬆口，只表示都還在討論中，出來會跟大家說明。

(中時 )