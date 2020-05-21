大學個人申請入學放榜，國立竹北高中成績亮眼，不少選擇就近入學的學生，均有良好表現。錄取台灣師範大學英語學系的姚志樺，從小學三年級開始立志成為英語老師，期望未來如願時，能讓學生感到學習英文是有趣且實用，增加利器。

竹北高中校長陳瑞榮表示，上榜學生多數都是在地學子，以就近入學為主，也不乏成績優異、有目標及理想的學生，透過多元入學管道，申請進入理想的學系及大學。

其中，學測考滿級分的賴芷彤，已經透過繁星推薦錄取陽明大學牙醫系，個人申請也同時錄取成功大學醫學系、牙醫系，成績耀眼；另名有志從醫的學生呂勛楷，也在繁星推薦階段，錄取高雄醫學大學醫學系。

姚志樺說，他小學三年級開始接觸英語，一開始覺得陌生，英文像是來自外太空的語言，考試時什麼都不會，後來在媽媽陪伴下奠定基礎，也產生濃厚興趣，他在讀英文時，會想像自己是老師，反覆練習、學習。他也主動充實課外資料、網路練習聽說，將英文內化成生活一部分，高中時加入康輔社，也期望能加強未來成為老師的能力。

錄取交大應用化學系的林辰宇、應用數學系的黃鈺誠，均基於興趣學習，也錄取有興趣的科系；而將就讀台大歷史系的王偉綸則擅長經濟學，不過因興趣選念歷史，許藝懷則從三類跳一類，申請上清大人文社會學院學士班。楊子凡在高中參加科展時，愛上動手做實驗，申請上成大化學系。將就讀台大昆蟲學系的林彥旻，則因喜歡小動物、生態演化。

絲品諺則是喜歡攝影、影像紀錄，錄取台灣藝術大學廣播電視學系；蘇慧恬在國小當過校園廣播小主播，喜歡分享所見所聞，而申請上交大傳播與科技學系。而洪毓薇在公民課時接觸到經濟，對此產生興趣，也會閱讀商業週刊等雜誌，申請上清大經濟系。張伃姍的父親自幼用她名字投資，讓她具有理財觀念，錄取清大科技管理學院學士班。

(中時 )