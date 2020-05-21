正逢美國總統大選年，加上美國國內新冠疫情仍未見明顯下降趨勢，讓總統川普一再抨擊國內政敵與國際組織及競爭對手，藉此轉移民眾目光。不過，美前國家安全顧問賴斯表示，雖然在選舉期間美國總統候選人藉由大陸問題打擊政敵早已司空見慣，但其實在大陸問題上，川普自己曾說過的話就曾暴露很多恐懼，但最可恥的是他正在將這種軟弱轉變成政治武器。

歐巴馬時期的美國國家安全顧問萊斯（Susan Rice）投書《紐約時報》表示，共和黨人急迫掩飾川普政府應對疫情失敗，除了打「中國牌」之外，沒有更好的策略；而對川普而言，批評民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）與大陸的關係，除了可以抑制民主黨內民粹主義的投票率、轉移他在處理疫情上致命錯誤之外，還可以將自己在大陸問題上的明顯軟弱變成政治武器。

萊斯指出，在大陸問題上，川普自己說過的話裡就暴露很多恐懼。例如為了保護視為珍寶的「第一階段美陸貿易協議」，川普淡化新冠病毒風險，甚至在1至2月內讚美中國大陸國家主席習近平高達15次對抗新冠疫情的領導。她表示，儘管有充分的證據表明大陸在病毒應對中有掩蓋行為，但川普先前堅持認為他們「正在做的工作非常專業」。

萊斯進一步指出，更危險的是，川普以美國為代價助長大陸勢力，在他領導下的美國不僅讓亞歐夥伴產生敵意，破壞限制大陸野心的聯盟關係，讓美國傳統盟友都對美國的決定產生懷疑，同時帶領全球穩定的領導人拱手讓給大陸。而在國際戰略上，川普未能抵抗大陸在南海的網路侵略和擴張，甚至希望大陸為自己的政治利益服務，在先前「通烏門」爆發後數月，呼籲大陸也要調查拜登。

萊斯稱，種自私自利的可恥往績，還要指責拜登，只有川普式的障眼法戰術才辦得到；川普試圖通過欺騙把自己對大陸的軟弱投射到拜登身上，為了贏得11月的勝利，正積極轉移他重大失敗的責任；而他的「中國牌」開局，可能只是很小的一部分，之後川普還會無所不用其極打類似套路。

(中時電子報)