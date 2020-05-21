豪雨猛炸 屏東縣春日鄉宣布明天停班停課 16:072020/05/21 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東縣府表示，依據氣象局資料，安全起見春日鄉士文村明天停班停課 (示意圖／資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東縣政府稍早宣布，依據中央氣象局雨量預報資料，為維護民眾安全，春日鄉士文村明日（22日）停止上班、停止上課。據中央氣象局顯示，春日鄉大漢山的累積雨量已到110.5毫米，為全台第2多。 (中時 ) #春日鄉 #中央氣象局 #氣象局 #中央 #雨量 也許您會感興趣 推薦閱讀 黃蜂颱風成熱帶性低壓 氣象局擬於8點半解除海警 10:472020/05/17 生活 黃蜂遠離 氣象局：慎防周二起的梅雨鋒面 13:132020/05/17 生活 13縣市大雨特報 鄭明典：不要小看變弱的黃蜂 13:252020/05/17 生活 晚起變天梅雨到 氣象局曝雨最大時間 08:102020/05/18 生活 雨連下一周！專家曝雨勢較大2時間 21:572020/05/18 生活 致災梅雨籠罩台！雨最劇烈3天出爐 這裡最慘 08:242020/05/19 生活 氣象局發布雲林縣豪雨特報 周四起嚴防強降雨 16:472020/05/19 生活 致災性豪雨來了 氣象局曝：全台都跑不掉 22:002020/05/20 生活 氣象局「較大規模或較劇烈豪雨作業」14時啟動 13:262020/05/21 生活 全台雨量預測圖出爐 氣象局曝哪裡雨最狂 15:332020/05/21 生活 生活熱門新聞 運來了！命理師：這3生肖520後財運最旺 - 生活 敦睦艦隊血清抗體結果出爐 再增8人感染 - 生活 520 LINE更新了！左下多一個按鍵用戶狂讚：實在太好用 - 生活 醫學系分發爆冷 中國醫學大學缺額27人 - 生活 - 旺報 梅雨季見這大不妙 鄭明典曝超危險 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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