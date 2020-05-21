屏東縣政府稍早宣布，依據中央氣象局雨量預報資料，為維護民眾安全，春日鄉士文村明日（22日）停止上班、停止上課。據中央氣象局顯示，春日鄉大漢山的累積雨量已到110.5毫米，為全台第2多。

(中時 )

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