中華姓氏中，90％以上的姓氏都是出自黃帝及其後裔，事實上，黃帝不只是最早定姓氏的人，父子同姓也是從他開始的，他的25個兒子中，有兩人和他同姓。而到了皇帝時代後期，出現一夫一妻的個體婚姻家庭，有了可確認的子女，且當時母系社會轉為父系社會，也就有了父子同性的基礎，因此到現代子女大多都還是跟著父親姓，也就不難理解了。

黃帝，傳說中中原各族的共同祖先，與炎帝共同被後人尊為人文始祖，還與伏羲氏、炎帝等被尊為姓氏始祖。

史書記載，黃帝有25個兒子，其中得姓的有14人，共12個姓：姬、酉、祁、己、滕、箴、任、荀、僖、姞、儇、依，所謂25個兒子很可能是25個氏族，由此也可以看出黃帝族是一個巨大的部落聯盟。

據資料顯示，黃帝之子的12個姓發展到101個屬地（方國、諸侯國），又派生出510個姓，其中的姬姓，作為黃帝的嫡系，勢力最為龐大，擁有61個屬地，衍生出432個姓。

父子同姓，是從黃帝開始的，《國語·晉語四》中寫到，黃帝有25個兒子，其得姓的有14個人，一共12姓，這之中，只有青陽與倉林氏這兩個兒子跟黃帝同姓，都姓姬。

原來，早期的姓氏都是從出生地、母親的氏族而得的，也就是說，一個氏族的名稱和族員的姓氏大都是由居住地來的，也有人以圖騰為姓。當一個氏族因人員增多而分裂時，新的氏族和成員要搬去別處，就會衍生出新姓氏。比如黃帝、炎帝兄弟族跟父母氏族少典族就不同姓，炎、黃兄弟二人也不同姓，炎帝姓薑。

為什麼黃帝的那麼多孩子中，只有兩個人跟他同姓姬呢？由於當時實行的是族外對偶婚，也就是說，不同氏族的成年男女雙方，在或長或短的時間內由一男一女組成配偶，保持較穩定的同居生活，這種婚姻中，一個女子往往有許多丈夫，她並不能確定孩子是哪個丈夫的。

而在黃帝時代後期，出現了一夫一妻的個體婚姻家庭，有了可確認的子女，而且母系社會轉為父系社會，也就有了父子同姓的基礎，所以，在中華歷史上，子女同姓從黃帝開始，也就不難理解了。

(旺報 )