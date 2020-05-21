體育署的全力促成下，中華棒協與台東體中在今天簽下意向書，成立國家隊東部訓練中心，雙方期盼能攜手打造出最強的國家隊，勇奪今年亞洲盃以及明年世界盃冠軍。

中華棒協副理事長、國體大校長林華韋表示，辜理事長兩年前上任後就發覺左營國家訓練中心的住宿量不足，導致每年6-10月1010支各級國家代表隊集訓時得到各縣市尋找合適的場地，由於各縣市的場地水平以及膳宿條件不一，因此想要找到一個能夠長期讓國家隊集訓的環境，這次在體育署協助下中華隊終於找到了一個長期的「家」。

台東體中校長蔡俊彥說，這次是最好的結合模式，台東體中將全力協助中華隊未來的訓練場地，加上台東好山好水，中華隊絕對能在這個地方得到最佳訓練效果。

體育署長高俊雄開心表示，備戰即將到來的東京奧運，中華棒協、中華職棒和體育署會攜手合作，中華棒球隊還是很有機會爭取到參賽資格。

(中時 )