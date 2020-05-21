民進黨立委范雲臉書在出訪期間頻繁發文，前後至少發了10篇以上。（取自范雲臉書）

民進黨立委范雲臉書在出訪期間頻繁發文，前後至少發了10篇以上。（取自范雲臉書）

最新流出的駭客文件顯示蔡英文總統與副總統賴清德競爭初選「打賴」劇本。其中點名當時是社民黨召集人的范雲，要求范雲隨總統出訪（南太平洋），藉由近身觀察女性總統處理外交國 際事務能力的感想，先 PO 臉書，再由隨團記者訪問。記者查證范雲當時的臉書PO文，確實忠實的達成該任務。

記者查證范雲去年3月底4月初的臉書貼文，至少發了10篇以上關於南太平洋出訪的文章，頻率相當密集，幾乎是每日一PO。內文也如駭客最新暴露內容一般，緊扣「女性總統」的主題，凸顯女性總統拚外交的優勢。

舉例來說，范雲在3月23日出訪帛琉的PO文中寫道，「台灣有一位女總統，走到國外經常感受到女性們對於女總統的興奮之情」；3月24日同樣在帛琉，寫「第一個進入男人集會所的女人」，附上蔡總統照片；3月25日、27日也都以女性參政為交流主題，27日也特別強調與馬紹爾女總統交流，與駭客所流出的計畫一致。

范雲今天對於被點名配合打賴，她說當時她是以無任所大使身分，受外交部邀請陪同總統出訪，當時臉書發文的內容，單純是在紀錄跟總統出訪發生的事情，描述所見所聞，沒有特定立場。

(中時 )