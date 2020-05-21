求助密醫卻死亡？新竹縣67歲的張姓婦人長期為慢性病所苦，經由親友介紹，日前向自稱有「加拿大漢醫學院」另類治療師執照的葉姓男子求助，未料19日下午，在接受葉男針炙治療時，卻突然喊很痛苦，不久後即昏迷，經送醫後仍宣告不治身亡，警方也將葉男依違反醫師法、業務過失致死移送法辦。

張姓婦人因具有慢性肺炎、帕金森氏症，長期為病所苦，不過有中風親友曾在57歲的葉男「治療」下，可以開始走路，因此就在葉男前往親友家診療時，張姓婦人也與先生一起過去。

當時葉姓男子也為張姓婦人扎針治療，未料不久後，張姓婦人突然大喊很痛苦，隨後陷入昏迷，儘管葉男立即拔針，且立即做心肺復甦術急救，但張姓婦人送醫前已無呼吸心跳，並不治身亡。

經檢警調查，葉男雖自稱有「加拿大漢醫學院」另類治療師執照，卻無台灣認可的相關執照，疑以密醫身分替人治療。檢方20日解剖，發現張姓婦人有氣胸的狀況，另外左右胸被各扎3針，懷疑葉男扎針的行為，有導致張姓婦人致死的嫌疑，依業務過失致死、違反醫師法，將葉男送辦。

(中時 )