因應議員服務型態改變，內政部21日部務會報通過修法，在補助議員聘用公費助理總費用不變的前提下，取消每位議員助理人數上限，並將直轄市議員助理人數下限降為4人，且開放聘用非專職助理，及刪除每位助理月領上限，以增加用人彈性及吸納人才，立法通過全國議員均可受惠。

內政部表示，現行規定直轄市議員每人得聘用公費助理6人至8人，縣市議員每人得聘用公費助理2人至4人，公費助理每人每月支領不得超過8萬元，公費助理也須為專職。由於議員服務型態改變，助理工作內容更加多元等因素，為符合實際需要，有必要適度放寬相關限制。

內政部今日部務會報通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第6條修正草案，在補助議員聘用公費助理「總費用不變」，不增加政府財政負擔的前提下，取消議員聘用公費助理人數上限規定，並將直轄市議員每人聘用公費助理人數下限，由原先的6人，降低為4人。

此外，這次修法也鬆綁需聘用專職助理的限制，明定在助理補助費用總額1／4以內，得聘用「部分時間工作」公費助理的規定，並刪除公費助理每人每月支領金額8萬元的上限規定，以增加用人彈性及吸納人才。

另考量議員與公費助理之間屬於勞動基準法規定的雇主與勞工關係，實務上各地方議會均編列議員應負擔的公費助理勞工保險費、全民健康保險費及勞工退休金等雇主負擔部分費用，因此，這次修法將此作法法制化，明定議會應編列經費支應勞基法規定雇主應負擔項目之費用，以完備法規。

內政部指出，「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第6條修正草案，近期將報行政院審查後，送立法院審議。

(中時 )