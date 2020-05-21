台積電(2330)今日股價再度上攻，協力的廠務系統工程業者及供應鏈也聯手向上，像是第一季績優的漢唐(2404)、帆宣(6196)股價收高；EUV光罩盒的供應商家登(3680)股價更創新高。

無塵室工程設備大廠漢唐受惠台積電、華邦電等半導體大廠擴建新廠，第一季稅後純益7.46億元，季減4.73%，年增4.35%，每股純益 3.91元；營收、獲利均創同期最高。

台灣半導體先進製程持續發展，加上大陸衝刺記憶體產業，漢唐目前已經手握台積電、美光及長江存儲等大廠近兩年的訂單，目前在手訂單已經達到543.27億元規模；法人估公司今明年業績將續揚。

廠務系統工程業者帆宣，第一季每股淨利逾1.2元，單季獲利創下六個季度以來最佳；並入列MSCI全球小型指數成分股。今帶量上攻。

帆宣第一季營收年減4.43%至54.98億元，但毛利率12.89%，年增4.1個百分點；營業淨利2.79億元，淨利歸屬母公司業主2.31億元，年增率53.51%，EPS 1.24元。

帆宣也是台積電的廠務系統供應鏈，持續隨著台積電擴大資本支出，並加快設置五奈米產能，加上帆宣是ASML協力廠商，在EUV訂單仍強勁下，今年帆宣可望不受疫情干擾，法人估今年營運表現可望明顯優於去年。

另外，MSCI明晟日前公布最新半年度調整，全球小型指數成分股部分，台股此次新增13檔，包括帆宣。

台積電今年資本支出維持計畫不變，預計達150~160億美元新高；且上周五突然宣布赴美設廠計畫，研調機構認為，台灣半導體原物料廠商、甚至周邊的零組件廠可能將一同前進美國，即台積電的12吋半導體供應鏈不排除一併前往。EUV光罩盒的供應商家登(3680)股價今日創新高。此外，設備廠弘塑(3131)等股價亦收高。

(時報資訊)