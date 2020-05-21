阿斯利康製藥（AstraZeneca Plc）周四宣布已獲得第一批合約，將供應至少4億劑該藥廠與牛津大學共同開發的新冠狀病毒疫苖。

這家英國大藥廠表示，其2020年到2021年的新冠狀病毒疫苖總產能將達到10億劑，之後將進一步擴大產能。阿斯利康並表示，計畫自9月起開始在英國供應這款疫苖。

儘管目前各地政府、藥廠與研究機構正在進行的新冠狀病毒疫苖開發專案多達上百個，但尚未有任何一款疫苖或療法已經獲得批准。專家預測一款安全有效的疫苖需要12至18個月的開發時間。

阿斯利康製藥並表示，已經獲得美國生物醫學高階研究與發展管理局（BARDA）逾10億美元的資金贊助，用以開發、生產與交付此款候選疫苖。

此疫苖的開發將包括對30,000名參與者進行後期臨床試驗，以及進行一次兒科試驗。該公司表示，在英格蘭南部進行的早期臨床試驗結果料將很快出爐，如果得到正面結果，將在數個國家展開後期試驗。此外，阿斯利康表示也正在與世界衛生組織（WHO）等國際組織合作，讓世界各地都能公平分配疫苗。

(時報資訊)