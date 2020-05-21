大陸全國政協代表大會21日下午3點開幕，在政協工作報告中，涉台部分提到，2020年將深化同台灣有關黨派團體、社會組織、各界人士交流交住。

大陸全國兩會21日登場，全國政協會議開幕，大陸全國政協主席汪洋發表政協工作報告，會議開始前，全場起立默哀，為疫情犧牲罹難者哀悼。

報告共分成回顧2019，展望2020，及政協工作本身三部分，前兩段提及台灣。

回顧2019部分，報告指出，「指導舉辦第15屆河洛文化研討會，參與舉辦第十一屆海峽論壇，就兩岸基層治理等交流溝通。」

展望2020部分，提到「深化同台灣島內有關黨派團體、社會組織、各界人士交流交往」。

報告對香港多所著墨，提到「緊緊圍繞推動一國兩制行穩致遠，強化港澳委員政治責任和使命擔當，堅定支持完善特別行政區同憲法和基本法實施相關的制度和機制。密切與港澳社團及界別人士聯繫，就融入國家發展大局、港澳青少年教育培養等開展調研」。

(旺報 )