中市中華夜市凌晨大火延燒16戶災情慘重，轄區中市第一警分局警方奮不顧身，2人掛彩。縱火嫌犯林男已點瓦斯桶引火，勇警施雅涵及陳冠諭2人冒險制伏逮人，陳手部遭抓傷；大誠所所長劉松吉騎警用機車奔波數度往返火場及派出所，途中為閃避衝出路口機車，自摔腳受傷送醫。

台中市中華夜市21日凌晨3時許發生大火，台灣大道及中華路一帶延燒16家攤商及店家，火勢猛烈建築物被燒得面目全非，損失慘重，轄區第一警分局副分局長周俊銘不辭勞苦第一時間坐鎮火場，轄區大誠派出所警方力逮縱火犯、往返偵辦案件過程也傳出2人掛彩，人民保母為社會治安勞苦功高。

施雅涵表示，警方抵達現場發現，林男正點燃瓦斯桶，他在現場起火後，逃腿就逃，她與同事兩人也沒想太多，立即追捕緊急壓制逮人，林男當時精神不繼，被逮時沈默不發一語。

陳冠諭表示，壓制縱火嫌犯過程發生纏鬥，他事後才發現自己的左手遭到抓傷。他說，事發當時，一心只想到要趕快逮人，也沒有想到危險。

大誠派出所所長劉松吉在凌晨3時許案發後，緊急騎警用機車到火場指揮、協調現場秩序，並數度返回派出所關心訊問情形，於7時許騎車途經五權路及成功路口時，為閃避1輛從路口衝出的機車，自摔倒地，腳部受傷無法站立，由救護車送往醫院治療。

(中時 )