台股21日收盤站上1萬1千點，未來是否會繼續上攻？金管會主委黃天牧21日在立法院回應立委詢問時回應，贊同前金管會主委顧立雄說台股仍在上樓梯階段，強調「台股有繼續上升的可能性及潛能」，但是否會一飛沖天？黃天牧則回答，市場有很多因素，必須主觀與客觀因素都要促成。

黃天牧並分析台股有四大支撐，一是台股基本面好、股息殖利率3.93％；二是4月上市櫃營收比3月增加，三是台灣在疫情控制作得很好，四是台灣的經濟復甦他個人很有信心，因此對台股的表現也有信心。

不過黃天牧亦表示台股仍是有三大變數，一是疫情控制不是只看台灣，也要看其他國家的疫情發展，二是疫情過後，消費力道帶動經濟成長的情況，仍要作觀察，第三是各國的紓困振興政策，會互相連動，要大家都產生效果，台灣在復甦過程中才會更強而有力。

至於首季外資淨匯出逾新台幣4千億元，黃天牧亦回應，金管會的重點是建立制度，外資在台股的持股比率有42％，就是因為上市櫃公司基本面、公司治理做得好，2到4月外資淨匯出，是因為母國資金需求，黃天牧說，等疫情穩定後，「（外資）還是會尋找基本面好的股票去投資」。

對於立委羅明才質詢，是否有信心讓台灣的市場超越新加坡及香港，黃天牧回應，會全力以赴，但不要跟別的國家比，要自己跟自己比，今天比昨天好，明年比今年好，他也期許自己在金管會主委任內的表現「每天都要超越自己」。

(工商 )