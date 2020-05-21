美股區間震盪 月線甚為關鍵 15:592020/05/21 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場對於解除封鎖、新冠病毒疫苗開發持樂觀預期，美股一度有機會再創波段新高，然道瓊仍於區間內震盪，而科技股為主的費半、那斯達克創波段新高後又壓回至區間整理。 華南期貨指出，目前美股費半及那斯達克反彈於年線之上，相對於其它股市來得強勢，美股道瓊4月初以來則處區間震盪格局。未來在無重大多空訊息干擾下，短期全球股市可能持續區間震盪，而月線是目前多方的重要防守位置，建議以此為觀察重心。 (工商 ) #美股 #區間震盪 #月線 #創波段新高 #道瓊 也許您會感興趣 推薦閱讀 外資逃命殺電子 台股跌74點回測月線 14:212020/05/18 財經 逐洞賽│啟發投顧分析師楊基政 17:342020/05/18 財經 美股標普500 3千點壓力現 短期以區間震盪為主 04:102020/05/19 投資理財 《晨間解盤》台股月線到半年線震盪(倫元投顧提供) 08:522020/05/19 財經 美股基金跟漲抗跌 長期穩健效益佳 04:102020/05/20 投資理財 《晨間解盤》月線 強弱分界(日盛投顧提供) 09:212020/05/20 財經 《半導體》全年獲利、毛利拚同增 鈺太一度跳月線 10:012020/05/20 財經 《熱門族群》自行車族群high 拓凱飆7％、巨大創波段新高 11:422020/05/20 財經 《晨間解盤》月線半年線區間震盪(倫元投顧提供) 08:522020/05/21 財經 《半導體》外資轉買＋ADR收高 台積電站月線直逼300元 10:172020/05/21 財經 財經熱門新聞 遭台積電斷貨能活多久？華為最後死期曝光 - 財經 北京慌了！陸廠救不了華為 專家爆最大敗筆 - 財經 川普對華為開槍！瘋了…陸散戶竟狂炒這檔 - 財經 台積電掉槍 三星奪單華為？真相竟是… - 財經 Moderna沒那麼神！美股噴千點 抓到背後大黑手 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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