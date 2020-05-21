市場對於解除封鎖、新冠病毒疫苗開發持樂觀預期，美股一度有機會再創波段新高，然道瓊仍於區間內震盪，而科技股為主的費半、那斯達克創波段新高後又壓回至區間整理。

華南期貨指出，目前美股費半及那斯達克反彈於年線之上，相對於其它股市來得強勢，美股道瓊4月初以來則處區間震盪格局。未來在無重大多空訊息干擾下，短期全球股市可能持續區間震盪，而月線是目前多方的重要防守位置，建議以此為觀察重心。

(工商 )