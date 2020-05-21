中國人壽21日下午舉行線上法說會，由總經理黃淑芬主持，會中公布2019年底隱含價值達新台幣3,088億元，年成長13.3％、每股隱含價值為69.2元，總資產規模近2兆元。黃淑芬指出，中壽著重資產負債管理，2020年第一季中壽的負債成本已降到3.16％，明年將可壓低到3％以下、見到二字頭，代表將有更大能力維持正利差。

黃淑芬指出，2019年底的隱含價值經濟假設跟過去有二點不同，一是投報率下修，二是台、外幣報酬率分開計算。主要原因是受到新冠肺炎疫情影響，疫情至今已奪走32萬人的生命，是很重大的疫情，也造成金融市場劇烈波動，各國央行紛降息、紓困來解決財務、流動性問題，美國十年期公債殖利率僅剩0.6到0.7％，導致整體投報率、風險折現率要下修。

但黃淑芬認為，中壽對利率看法「審慎不悲觀」，短期來說，低利環境會維持一年、二年不知道，但中長期來說，疫情放緩、疫苗問世，經濟復甦力道會更大，利率也會逐步回到向上水平。

至於台幣、外幣保單投報率分拆的原因，黃淑芬解釋，中壽開始銷售外幣保單的腳步較晚，2016年才急起直追，2019年底外幣保單準備金占整體準備金達18％，2019年FYP外幣保單占37％近四成，今年第一季FYP外幣保單占比高達68％，所以應該拆分台幣及外幣投報率假設，以反應中壽商品結構優化的努力與成果。

在隱含價值部份，中國人壽分析，為反應金融市場變化，今年大幅下調計算隱含價值的投報率及風險折現率假設，其中，台幣保單投保率設定在3.5％到4.88％、外幣保單投報率為4.30％到5.2％；風險折現率則從10.5％調降到9.5％，而2019年調整後淨值達1,224億元，較2018年大幅增加44.4％。

對於中壽是否會有併購壽險公司的看法，黃淑芬指出，只要有好的對象、好時機、好價格，並能發揮綜效的話，中壽並沒有排斥併購其他壽險公司。

黃淑芬也點出，2020年三大變數，包括責任準備金下調、下半年死亡保障門檻變動需置入商品設計、各國解封後全球經濟活動重啟疫情變化。

(工商 )