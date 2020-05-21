全球股市自3月起飛，這波「無基之彈」主要歸功各國央行的大力放水。根據2008年金融海嘯經驗，當市場資金大水漫灌，新興市場往往受惠最深。中信投信表示，對於押寶中國的投資人，若想把握這次資金行情，挑選與中國新經濟產業關聯度較高的ETF，會是相對有利的選擇。

從MSCI世界指數來看，全球股市的最低點出現在3月23日，之後指數一路震盪起漲。截至5月18日，MSCI世界指數從最低點1,602漲至2,069點，漲幅近三成。

中信中國50經理人葉松炫表示，回顧這段期間，主要經濟體都處於封城狀態，美國失業人數在過去三周的統計數字超過2008年一整年的量，各國採購經理人指數屢創新低，經濟基本面裹足不前，股市卻起死回生，一方面既表示市場已逐步消化疫情帶來的恐懼，一方面足證這次反彈是無基之彈，是資金行情的展演。

葉松炫指出，過往中國股市由於市場較封閉，與全球資金行情連動較小，但現在市場投資陸股方式多元，尤其指數投資商品推陳出新，選對ETF，投資人仍能享受到這場資金派對的洗禮。

若比較陸股指數與世界股市、全球主要經濟體股市的相關性，根據彭博統計，若從MSCI世界指數最低點的3月23日起，截至5月19日，可發現中信中國50追蹤的MSCI中國外資自由投資50不含A及B股，相較上證指數、滬深300指數等，與全球股市的相關性明顯更高。

換句話說，想把握這次資金行情的投資人，因中信中國50與全球股市連動性深，跟漲機率相對較高。而上述相關性也反映在報酬率上，同樣期間，MSCI中國外資自由投資50不含A及B股報酬率也相對其它陸股指數表現要好。

葉松炫分析，之所以造成這樣的差異，有兩個因素，其一是中信中國50僅投資境外掛牌的中國上市公司，資金流動、投資限制比境內掛牌的陸企低，因此更能緊隨全球資金脈動；其二，有別於多數陸股指數多以傳產金融為投資重點，中信中國50目前有超過六成的成分股為電商、科技公司、新能源等中國新經濟產業，長期更具發展潛力。

葉松炫表示，新冠疫情雖已緩減，但僅是獲得控制，並非徹底消失，預料全球經濟將呈「NIKE」型復甦，短期間資金行情將是市場最大驅動力。對於希望在短期間內將報酬極大化的投資人，不妨考慮利用槓桿型ETF放大報酬率；惟報酬越大，風險也越大，投資人宜審慎衡量自身風險。

(工商 )