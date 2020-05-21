指揮中心今宣布，國內新增1境外移入確診(案441)，是名30多歲赴墨西哥工作返台的男性，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，該男曾在墨西哥做過「抗體檢測」和「PCR檢測」，前者是陰性，後者的結果直到該男返國入住檢疫所後才收到，結果為陽性。

指揮中心發言人莊人祥表示，案441在墨西哥的公司曾在5月5日安排大家採檢抗體，當時得到的結果是陰性，後來5月13、14日時再次安排執行PCR檢驗，這份檢驗的結果是該男回台入住檢疫所時才收到是「陽性」，也有誠實告知我們。

指揮中心專家小組召集人張上淳進一步解釋，根據疫調顯示，案441在4月30日、5月1日時開始發燒，因此認定是這時間開始發病，而在發病1周內採檢抗體微陰性，根據新冠病毒的特性是很正常的，到了5月13日、14日做PCR檢驗時，因為已發病兩周，因此結果一般呈現陽性。

張上淳表示，我們不是很清楚墨西哥使用的抗體檢驗方式、試紙，不過該名個案在國內5/20採檢PCR為陽性，但檢驗結果看起來病毒量減少，呈弱陽性，也符合新冠病毒特性，發病3周病毒量減少。

(中時電子報)