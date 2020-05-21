今日下午14時氣象局啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」，稍早氣象局預報員劉宇其表示，受到滯留鋒影響，今天下午西南風增強，降雨較大較明顯，今晚到明天出現大雨、豪雨機率增加，明(22)日隨著西南風轉西南氣流 中南部地區有豪雨等級以上情形發生。

氣象局預估，今最大雨勢出現在屏東春日，截至下午14時將與累積已達108毫米，從今天下午到晚上甚至到明天清晨，降雨會越來越明顯，未來24小時累積雨量最大地區會在南投以南山區350-450毫米，嘉義平地也有200-350毫米，其他各地也是會有100-200毫米累積雨量。

氣象局官網顯示，3天總雨量（今天0時至23日24日）最多為嘉義縣、高雄市、屏東縣3縣市山區，估計可達500至900毫米。

氣象局指出，鋒面移動速度緩慢，因此大雨會持續到星期六，北部雨勢緩和，但中部、南部會持續到周日。同時提醒，中南部今天會有豪雨等級降雨，西南沿海屬於大潮，要留意潮位變化。

(中時電子報)