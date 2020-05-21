今日下午14時氣象局啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」，稍早氣象局預報員劉宇其表示，受到滯留鋒影響，今天下午西南風增強，降雨較大較明顯，今晚到明天出現大雨、豪雨機率增加，明(22)日隨著西南風轉西南氣流 中南部地區有豪雨等級以上情形發生。
氣象局預估，今最大雨勢出現在屏東春日，截至下午14時將與累積已達108毫米，從今天下午到晚上甚至到明天清晨，降雨會越來越明顯，未來24小時累積雨量最大地區會在南投以南山區350-450毫米，嘉義平地也有200-350毫米，其他各地也是會有100-200毫米累積雨量。
氣象局官網顯示，3天總雨量（今天0時至23日24日）最多為嘉義縣、高雄市、屏東縣3縣市山區，估計可達500至900毫米。
氣象局指出，鋒面移動速度緩慢，因此大雨會持續到星期六，北部雨勢緩和，但中部、南部會持續到周日。同時提醒，中南部今天會有豪雨等級降雨，西南沿海屬於大潮，要留意潮位變化。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。