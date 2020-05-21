因新冠肺炎疫情，2020年台北國際書展停辦，然愛書、渴望閱讀的心依然高昂！本屆台北國際書展線上書展Online自5月15日起至6月30日展開！「閱讀沙龍Online」單元，本周國際作家盛大登場，包括香港作家楊凡、米哈，德國作家揚．蒙浩特、法國漫畫家艾曼紐．勒帕吉，都以自製精緻影片盛情參與，「主題展Online」更有台灣首展義大利國寶名導「費里尼的美味人生」插畫展，讓民眾在家透過科技也能體驗第一手的逛展樂趣。

「閱讀沙龍」是每年書展作家和讀者互動熱度最高的活動，今年改以線上模式，新體驗帶來新風景。繼上周首播好評不斷，本周沙龍檔檔重頭戲，包括「書展大獎系列」怪咖動物偵探的兩位自然生態講師黃一峯和吳尊賢有趣又幽默的精彩分享、同樣具建築背景的作家阮慶岳和李志銘的世代對話、繪本作家陳又凌與視覺設計師吳東龍的圖像探索。而本周國際作家的熱情加碼，更讓「閱讀沙龍Online」精彩度破表。

香港_楊凡。（台北國際書展 提供）

今年香港作家熱情響應這次線上書展。本周登場的，5月20日由香港導演作家楊凡，在介紹他榮獲2019威尼斯影展最佳劇本獎、由張艾嘉、趙薇、吳彥祖等明星持配音的動畫作品《繼園臺七號》（香港三聯）前，便感性地為台灣讀者朗讀自己的作品；5月24日由作家米哈接手。原本今年要來書展和讀者見面的他，認為疫情讓大家都困在原地，但文學不受語言地域的限制，《讓希望催促自己趕路》收錄他閱讀99個故事後感，以及想和台灣讀者分享99種可能的生活態度；5月28日還有知性的甘國亮。甘國亮在香港流行界是傑出的跨媒工作者，在他的書中《我問人．人問我》（香港中華）回味歷年主持機緣交會發亮的李安、張震、林嘉欣、舒淇等，在「閱讀沙龍Online」中，他還會分享出書背後的創作點滴。

德國_揚‧蒙浩特。（台北國際書展 提供）

法國在台協會除了邀請龔固爾文學獎得主艾希克．維雅為「閱讀沙龍Online」成功首播，漫畫家艾曼紐．勒帕吉也將於5月26日和台灣讀者分享自己於2008年在車諾比的創作歷程，從車諾比給他死亡印象，轉而美好驚喜；台北歌德學院則邀請兩位同具記者身份的作家上線。5月22日揚．蒙浩特趁著視訊，特別帶台灣讀者參觀他的工作室，並呼應柏林動物園在2019年末為出生滿100天的大熊貓雙胞胎命名「夢想」及「夢圓」的熱門話題。以轉型正義議題聞名的重量級作家羅南．史坦格則在5月30日分享《大審判家弗里茲・鮑爾：看檢察總長如何翻轉德國的歷史》（台灣商務）的閱讀心得。

2020台北國際書展的另一重頭戲「主題展Online」，由義大利經濟貿易文化推廣辦事處策劃紀念義大利國寶導演費里尼的「費里尼的美味人生」插畫展，更是搶先全球於台灣線上展示。今年正值義大利國寶名導費里尼（Federico Fellini）百歲誕辰。「費里尼的美味人生」插畫展以線上形式，共展出19件費里尼導演於不同職涯階段所創作的畫作，其中一部分作品是為了向他的工作團隊解釋電影場景或戲服而繪製，另外一大部分則是他的名著《夢之書》中所收錄的手稿。《夢之書》是費里尼30年間的夢境日記，現於里米尼城市美術館展出。

「費里尼的美味人生」插畫展。（台北國際書展 提供）

(中時電子報)