新冠病毒衝擊整個歐洲經濟，造成歐盟各國面臨嚴重經濟問題。法國和德國20日提議，未來將由歐盟出面發債，設立總額高達5,000億歐元的歐洲復甦基金，該基金會分配至受疫情衝擊最嚴重的歐盟國家。

國票期貨分析，近期歐元反彈行情乃建立在歐洲各國對疫情祭出的重大政策，惟疫情重創歐洲經濟，歐元目前仍處於低檔震盪。觀察美國芝加哥商業交易所近月微型歐元期貨走勢，短期均線皆翻揚向上，並於20日試圖站上季線，穩住整體走勢。

(工商 )