歐盟設法紓困 歐元走勢止穩 16:262020/05/21 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠病毒衝擊整個歐洲經濟，造成歐盟各國面臨嚴重經濟問題。法國和德國20日提議，未來將由歐盟出面發債，設立總額高達5,000億歐元的歐洲復甦基金，該基金會分配至受疫情衝擊最嚴重的歐盟國家。 國票期貨分析，近期歐元反彈行情乃建立在歐洲各國對疫情祭出的重大政策，惟疫情重創歐洲經濟，歐元目前仍處於低檔震盪。觀察美國芝加哥商業交易所近月微型歐元期貨走勢，短期均線皆翻揚向上，並於20日試圖站上季線，穩住整體走勢。 (工商 ) #歐盟 #歐元 #走勢 #歐洲經濟 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 編輯室報告－疫情過後房市埋隱憂 04:102020/05/19 財經要聞 後疫情時代... 家樂福總座：供應鏈在地化成常態 04:102020/05/18 產業．科技 大型聚會鬆綁 高雄 飯店 餐飲 訂單增一至三成 04:102020/05/18 產業．科技 百貨貿易族群 Q2營收將回溫 04:102020/05/18 證券．權證 政策加持 東協基金看俏 04:102020/05/18 投資理財 根本是以病毒綁架憲法 04:102020/05/18 時論廣場 520後兩岸關係的轉機 04:102020/05/19 論壇廣場 後疫情時代 台韓失血最多 04:102020/05/20 投資理財 對科技進步需求不停歇 不受疫情影響 21:122020/05/20 財經 觀點－小英有「賴清德使用說明書」嗎？ 04:102020/05/21 財經要聞 財經熱門新聞 遭台積電斷貨能活多久？華為最後死期曝光 - 財經 北京慌了！陸廠救不了華為 專家爆最大敗筆 - 財經 台積電掉槍 三星奪單華為？真相竟是… - 財經 Moderna沒那麼神！美股噴千點 抓到背後大黑手 - 財經 川普對華為開槍！瘋了…陸散戶竟狂炒這檔 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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