新冠肺炎疫情影響，許多產業都受到衝擊，盼望政府能夠想出方案來振興經濟，討論許久的「振興卷方案」，終於要在7月時落實，經濟部長沈榮津表示，振興卷一定要好領、好用，預計在6月時宣布、7月開始推動。

振興卷等刺激消費方案討論許久，出現要跟國旅一同使用的「振興抵用卷」，還有屬於折扣類型的「酷碰卷」，因為使用方式太過複雜讓民眾感到困惑，不過日前行政院終於定案，將酷碰卷改名為「振興卷」，除了讓民眾容易理解，也跟之前振興抵用卷做出分別。

沈榮津表示，振興卷的重點是好領加上好用，所以會在支付工具上有更多選擇，除了原本在規劃內的行動支付、電子票證及紙本之外，還會再加入信用卡，採取「4+1」方式，讓民眾更方便使用。

此外行政院也宣布，振興卷預算將會上升，從原本的111億元增加到300億元，讓每人實拿1,500元以上，還有至少「買1送1」原則，「民眾付1千可以拿到1千以上」，讓人覺得真的值得。

(中時電子報)