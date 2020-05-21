花旗集團執行長高沛德（Mike Corbat）宣佈，全球花旗員工將於5月22日（星期五）享有一日特休假。5月22日銀行仍維持正常營運，針對因工作無法於5月22日休假的員工，可在5月22日至5月29日間選一天休假。

高沛德表示，這是為了體恤花旗員工在疫情期間面對各式各樣的挑戰，同時也感謝員工堅守崗位、為客戶提供服務，花旗集團提供補助及休假等多項員工福利措施，與員工攜手渡過疫情難關。

花旗(台灣)銀行董事長莫兆鴻表示：「我們特別感謝同仁在這段艱困時期為客戶、為彼此及為社會所做的付出貢獻。無論是在辦公室或是居家辦公，同仁都堅守崗位持續服務客戶。每位同仁的健康與安全是花旗的首要考量，因此我們透過各式各樣的措施，持續提供同仁支持及協助，讓同仁除了能擁有安全的工作環境，身心也能得到充份的休息。5月22日是同仁額外的休假日，我們希望同仁能利用這一天充份休息、陪伴家人。」

此外，花旗集團稍早也提供員工特殊補助方案，在花旗台灣方面針對符合資格之員工，提供一次性特別補助金新台幣1.5萬元，以適時幫助員工渡過疫情。

花旗台灣採取積極且嚴謹的防疫措施面對新型冠狀病毒肺炎疫情。花旗及各區域都已經制定各項的危機應變計畫，以及完善的營運持續計畫，同時會持續密切監測疫情發展，適時調整營運，並向員工及主管機關提供即時的防疫措施及訊息。

(中時 )