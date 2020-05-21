根據房地產市調機構統計，今年Q1北台灣房價與歷史高點相比，多數縣市仍有近1成差距，仍處於高點。但弱房價區域，已開始漲多回吐，新北新莊從6字頭跌回3字頭、桃園青埔更從高峰4字頭跌到2字頭，專家指出，近年北台灣新建案房價雖然回漲，但弱房價區域在先天條件下，相較房價高峰，房價已回基本盤。

據住展雜誌統計，近年北台灣新成屋、預售屋成交行情雖逐步上揚，但多數縣市與歷史高點仍差約2％～9％多，僅基隆市漲至最高水位。住展雜誌研發長何世昌表示，近年北台灣新建案房價雖然回漲，但漲幅不如中古屋那麼高，與中古屋的差距趨小，只要挑對特定產品與區域購屋，消費者購買新房更為有利。

根據住展雜誌統計數據顯示，北台灣三都新建案房價與歷史高點相比，差距都在8％之多。其中，台北市Q1新建案房價為每坪85.1萬，與2014年Q3高點的每坪92.9萬相比，差距約8.4％。新北市Q1房價約每坪39.2萬，與高點每坪42.9萬相差約8.6％。桃園市Q1房價為每坪22.8萬，距歷史高峰少約9.9％。

何世昌指出，北台灣三都房價趨勢幾乎如出一轍，但在價格表現上卻略有不同，必需要挑對產品或區域買，才能撿到便宜貨。在台北市的部份，只有價格弱勢的產品、沒有弱勢的行政區，其中以小宅價格表現較為強勢。

桃園房型價差就沒北市那麼明顯，桃園房價是弱在特定區域，如桃園、大園、蘆竹、八德等地；而這些區域修正幅度較多，主因是先前炒作比例稍高，近來面臨漲多回吐。比較明顯是青埔特區，青埔在多頭高峰房價攀升到「坐3望4」，現在成交價區間約每坪22萬～每坪35萬。另，像中正藝文特區高峰時成交價達每坪35萬～每坪50萬，現在僅約每坪30萬～40萬初頭。

新北市則比較特殊，有特定區域房價弱勢，在區域房價弱勢方面，如板橋、新莊、汐止等地價格相對偏弱。以新莊副都心來說，景氣高峰時成交價多落在每坪48萬～每坪60萬，現在則約每坪39萬～每坪50萬，與高點時有明顯差距。

北台灣各縣市中，宜蘭房價走勢較為疲軟，今年Q1新建案房價約為每坪20.5萬，距歷史高點23.8萬，每坪少約3.3萬，相差約13.9％。何世昌解釋，宜蘭一直拖到2017年才出現修正轉折點，而今年正好處在修正最深的階段，因此價格與高點時差距較多，尤其是高總價的透天、別墅，以及溫泉產品價格修正幅度較深。

北台灣縣市房價統計。(圖/業者提供)

(中時電子報)