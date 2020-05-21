4月25日大陸針對防疫產品頒佈12號公告，豪展(4735)至目前為止還沒上白名單，下午舉行線上法說會時，總經理紀強指出，5月營收還是勢必會受到影響，公司還沒上白名單確切的原因還不知道，兩度收到大陸相關部門通知文件需要更正，好像需要弄清楚台北與吳江的連結問題，但仍然不是確定是否為這個因素，都是屬於形式的問題不是實質上的問題。

紀強指出，亞、美、歐皆有疫情急單，上半年訂單有機會優於去年，為增加產能及交貨彈性，台北工廠將提升至公司的產能10~30%，從4月起開始產出交貨。而去年10月完成的大陸吳江廠增加4成的產能擴充，可有效運用在急單的交貨，不過，目前物料仍存有變數，須要緊盯以確保供應無虞。

豪展因應疫情所增加的訂單、最近大陸區交貨不太穩，以及中美貿易戰會加徵關稅，今年第2季起在台北增加新的生產線提高產能，提升交貨彈性。紀強指出，首季在缺工缺料的情形下，業績僅較去年小幅衰退，表現算不錯，首季毛利及營業利益都較去年更好，依目前來看，今年接單比去年更暢旺。

穿戴裝置相關市場持續看好，豪展和歐系主要客戶合作開發新案當中，預估近期將把樣本送出去，另外，將持續推專利產品商品化，包括綠能額溫槍Q2將出貨，Q3可望放量；AF血壓計及妊娠血壓計Q3將出貨，Q4可望放量；連續測量溫度計正在推廣中；PSI心理壓力顯示器臨床實驗完成，送樣中。

(時報資訊)