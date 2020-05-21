投資人不願進一步追高，周四日經225指數收跌0.21%，為20,552.31點，結束連續4天來的升勢。盤中一度升至20,734.91點，創下兩個月來新高，引發日股可能已被高估的擔憂。東證一部指數收跌0.23%，為1491.21點。

在新冠肺炎疫情將重創經濟的擔憂籠罩下，日經指數上季慘跌20%後，但本季以來已上漲8.6%。東證一部指數本益比已高達14倍，遠高於3月觸及的谷底（10.6倍），並已逼近去年最高的14.4倍。

東交所大盤成交值跌破2兆日圓，創下近1個月新低，再次顯示市場缺乏進一步追高的有力題材。

市場預期即使在日本解除緊急狀態後，仍將有更多人在家工作，鐵路公司的營運將首當其衝，而化妝品公司也將面臨銷售下滑，受此打擊，東急、Keio與東日本旅客鐵道均跌約2.4%，東海旅客鐵道跌1.6%。化妝品公司資生堂跌1.82%。

(時報資訊)